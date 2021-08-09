Катунь24: Медовая ярмарка работает в Барнауле

На площади Сахарова в Барнауле работает традиционная ярмарка меда.

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Как сообщает официальный сайт Алтайского края, новый урожай привезли из 25 районов региона. Порядка 30 пасек представили в краевой столице пчелопродукцию всевозможных сортов — мед, собранный на лугах, в тайге и предгорьях Алтая.

Платочные ряды напротив комплекса «Титов Арена» будут работать с 10:00 до 18:00 вплоть до 31 августа. В день Медового Спаса церемонию освящения медового урожая на ярмарке проведет православный священник. Традиционных для Дня пчеловода праздничных развлечений на площади Сахарова устраивать не будут из-за противоэпидемических ограничений.

Катунь24