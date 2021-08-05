Катунь24: Мужчина изнасиловал женщину в Барнауле, угрожая ей ножом

Его разыскивает полиция, сообщают в Telegram-канале Unusual Crimes Barnaul.

Фото: pixabay.com

Преступление совершили около 23:00 по адресу: улица 50 лет СССР, дом 3. На 33-летнюю жительницу Барнаула напал мужчина лет 30-35. Он начал приставать к женщине и, угрожая ей ножом, изнасиловал. После этого он уехал на своём велосипеде.

Из примет преступника выделяют темные короткие волосы, худощавое телосложение и рост 166-170 см. Он был одет во все чёрное: кепка, ветровка, джинсы, солнцезащитные очки.

Катунь24