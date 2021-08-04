Катунь24: Мария Ягодница: традиции и приметы на 4 августа

4 августа православная церковь почитает память христианской святой Марии Магдалины, последовательницы Иисуса Христа. Происходила она из города Магдала. Прозвище Магдалина считается географическим. Эта христианская святая является наиболее таинственной и загадочной фигурой. На протяжении церковной истории она стала предметом многих мифов и теорий. Мария присутствовала при распятии Христа и у пустого гроба утром в его Воскресение.

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В Библии нет информации, что Мария была блудницей. О ней сказано лишь однажды как о женщине, одержимой демонами. Православная церковь не отождествляет Марию с евангельской грешницей. Почитают её исключительно равноапостольной святой, из которой изгнали бесов.

В католической церкви Магдалина приобрела черты кающейся блудницы. Главным её атрибутом стал сосуд с благовониями. Согласно католической традиции женщина зарабатывала на жизнь блудом, но, встретив Христа, оставила ремесло и последовала за ним. В Вифании она омыла ноги Иисуса миром и вытерла своими волосами.

Традиции и обычаи

В народном календаре эта дата получила такие названия:

Марья Суровица;

Марья Ягодница;

Марьин день;

Марья искусница;

мироносица

росная оконница.

Девушки в этот день молили святую Магдалину подарить им неземную красоту. Помимо молитв использовали и другие способы. Утром представительницы прекрасного пола собирали в серебряную посуду росу, которой потом умывались. Считалось, что «серебряная роса» придаст коже здоровый вид и красивый румянец. Ещё для лица делали маски из ягод (малины, смородины, крыжовника и др.) и примочки из трав.

Однако росу на Марью считали полезной только для кожи лица, а вот для растений и скотины, по мнению наших предков, она была губительной. Поэтому крестьяне рано поутру отправлялись на огород и стряхивали росу с растений. Скот в этот день в поле не выводили, боясь, что выпас приведёт к гибели животных. Считалось, что если скотина поест луговой травы в Марьин день, то заболеет и даже умрет.

Обильная роса считалась настоящим бедствием в местах, где выращивали лён. В народе говорили: «Если на Марью большие росы, будут льны серы и косы».

Если погода дождливая, то работать в поле нельзя, потому что молния убить может. Если же срочно нужно было что-то сделать, то молились Марии Магдалине, прося её заступничества.

К этому времени в лесах поспевали ягоды, и люди отправлялись их собирать. Ягоды заготавливали на зиму. Из них варили компоты и варенья.

Обычно в Марьин день светит яркое солнце. Хозяйки «марьиным светом» старались осветить своё жилище. Занавески с окон снимали и стирали, окна мыли. Паутину обметали берёзовым веником, оставленным от Троицы.

Садоводам 4 августа рекомендуется выкапывать и сушить цветочные луковицы.

Приметы и поверья

Лягушки на воде держатся – к сухой погоде, а если расквакались или на суше сидят – к непогоде. Гроза в этот день предвещает богатый урожай зерновых культур. Раскатистый гром – к граду. Пауки спрятались – к дождю. Если много слизняков в огороде, то в ближайшие дни погода сырая будет. Куры во время дождя по двору гуляют – к теплу. Если опята появились, то грибов осенью мало будет. Туман на рассвете – к солнечному дню. Сон с 3 на 4 августа вещий. Он предупреждает об опасности. Рассказывать, что вам приснилось, нельзя.

Женщины, рожденные 4 августа, – хорошие вышивальщицы. В качестве талисмана им следует носить алмаз.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24