Катунь24: Мария Ягодница: традиции и приметы на 4 августа
4 августа православная церковь почитает память христианской святой Марии Магдалины, последовательницы Иисуса Христа. Происходила она из города Магдала. Прозвище Магдалина считается географическим. Эта христианская святая является наиболее таинственной и загадочной фигурой. На протяжении церковной истории она стала предметом многих мифов и теорий. Мария присутствовала при распятии Христа и у пустого гроба утром в его Воскресение.
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В Библии нет информации, что Мария была блудницей. О ней сказано лишь однажды как о женщине, одержимой демонами. Православная церковь не отождествляет Марию с евангельской грешницей. Почитают её исключительно равноапостольной святой, из которой изгнали бесов.
В католической церкви Магдалина приобрела черты кающейся блудницы. Главным её атрибутом стал сосуд с благовониями. Согласно католической традиции женщина зарабатывала на жизнь блудом, но, встретив Христа, оставила ремесло и последовала за ним. В Вифании она омыла ноги Иисуса миром и вытерла своими волосами.
Традиции и обычаи
В народном календаре эта дата получила такие названия:
- Марья Суровица;
- Марья Ягодница;
- Марьин день;
- Марья искусница;
- мироносица
- росная оконница.
Девушки в этот день молили святую Магдалину подарить им неземную красоту. Помимо молитв использовали и другие способы. Утром представительницы прекрасного пола собирали в серебряную посуду росу, которой потом умывались. Считалось, что «серебряная роса» придаст коже здоровый вид и красивый румянец. Ещё для лица делали маски из ягод (малины, смородины, крыжовника и др.) и примочки из трав.
Однако росу на Марью считали полезной только для кожи лица, а вот для растений и скотины, по мнению наших предков, она была губительной. Поэтому крестьяне рано поутру отправлялись на огород и стряхивали росу с растений. Скот в этот день в поле не выводили, боясь, что выпас приведёт к гибели животных. Считалось, что если скотина поест луговой травы в Марьин день, то заболеет и даже умрет.
Обильная роса считалась настоящим бедствием в местах, где выращивали лён. В народе говорили: «Если на Марью большие росы, будут льны серы и косы».
Если погода дождливая, то работать в поле нельзя, потому что молния убить может. Если же срочно нужно было что-то сделать, то молились Марии Магдалине, прося её заступничества.
К этому времени в лесах поспевали ягоды, и люди отправлялись их собирать. Ягоды заготавливали на зиму. Из них варили компоты и варенья.
Обычно в Марьин день светит яркое солнце. Хозяйки «марьиным светом» старались осветить своё жилище. Занавески с окон снимали и стирали, окна мыли. Паутину обметали берёзовым веником, оставленным от Троицы.
Садоводам 4 августа рекомендуется выкапывать и сушить цветочные луковицы.
Приметы и поверья
- Лягушки на воде держатся – к сухой погоде, а если расквакались или на суше сидят – к непогоде.
- Гроза в этот день предвещает богатый урожай зерновых культур.
- Раскатистый гром – к граду.
- Пауки спрятались – к дождю.
- Если много слизняков в огороде, то в ближайшие дни погода сырая будет.
- Куры во время дождя по двору гуляют – к теплу.
- Если опята появились, то грибов осенью мало будет.
- Туман на рассвете – к солнечному дню.
- Сон с 3 на 4 августа вещий. Он предупреждает об опасности. Рассказывать, что вам приснилось, нельзя.
Женщины, рожденные 4 августа, – хорошие вышивальщицы. В качестве талисмана им следует носить алмаз.
По материалам vsyamagik.ru