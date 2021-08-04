Катунь24: Мусоровоз перевернулся на Алтае

ДТП произошло 2 августа в Майминском районе Республики Алтай.

Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

57-летний житель Алтайского края, управлявший мусоровозом «КО 440-4Д», перевернулся на 445 километре Чуйского тракта.

Как сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай, в результате ДТП с полученными травмами госпитализировали 63-летнюю пассажирку, жительницу Алтайского края. Водитель автомобиля был трезвым.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Катунь24