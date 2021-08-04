Катунь24: Мужчина, похитивший 12-летнюю девочку в Бийске, около месяца следил за ней

40-летнему жителю Бийска предъявлено заочное обвинение по статье «Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего».

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По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, в одном из сел Бийского района с июня по июль 2021 года обвиняемый наблюдал за несовершеннолетней девочкой, которая проживала в этом селе в летний период. Днем 31 июля он увидел её проезжающую на велосипеде по проселочной дороге. С силой толкнув девочку, мужчина связал ей руки и ноги, надел на неё мешок, погрузил в прицеп самоходного транспортного средства, после чего переместил в подвал своего дома.

Мужчина скрылся от правоохранительных органов, потому сейчас объявлен в федеральный розыск. В ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Расследование дела продолжается.

Пострадавшей девочке сейчас оказывается психологическая помощь.

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