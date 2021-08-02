Катунь24: Мужчина ранил ножом пенсионера в новосибирском автобусе

Подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения.

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По информации ГУ МВД России по Новосибирской области, 31 июля 2021 года в автобусе № 95 мужчина ударил ножом пенсионера. Потерпевшего с колото-резаным ранением доставили в больницу. Преступник скрыться не успел. Сотрудники полиции оперативно задержали мужчину по горячим следам.

Правоохранители установили, что злоумышленником является 39-летний мужчина, ранее судимый за разбой и незаконное хранение и сбыт наркотических средств. что Возбуждено уголовное дело по статье ««Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Катунь24