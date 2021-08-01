Катунь24: Макринин день: традиции и приметы на 1 августа

1 августа Православная церковь почитает память преподобной Макрины, которая была сестрой святителей Григория Нисского и Василия Великого. Родилась в Каппадокии в 324 году. Её матери во сне явился ангел, который попросил назвать дочку Фёклой, что женщина и сделала, но родственники начали называть девочку Макриной в честь пострадавшей во время гонений бабушки-христианки. Воспитанием и образованием дочери занималась мать. Она с детства приучила её к молитвам и церковным службам. Григорий Нисский называл сестру своей наставницей.

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Жених, с которым обручили Макрину родители, скоропостижно умер. После чего девушка избрала девственную жизнь, отказалась от брака и приняла монашество. Святая была удостоена дара чудотворения, до последнего вздоха молилась Богу. Умерла Макрина в 380 году, похоронена в одной могиле с родителями.

Традиции и обычаи

На Макрины обычно начинается ранний листопад, птицы в лесу замолкают, а оводы исчезают. Крестьяне ходили в лес за грибами, занимались уборкой овса. Полевые работы заканчивались, поэтому все были заняты сбором урожая.

Главным содержанием дня стала тема дождей и то, как они сказываются или могут сказаться на урожае. Середина июля и начало августа – пора летних гроз. Дожди, грозы с сильным ветром и молниями опасны для дозревающего, созревшего или собранного в копны хлеба, а также для сохнущего на лугах или собранного в валки сена. Кроме того, Макрина (Мокрида) – канун дня памяти Ильи пророка – самого грозового дня в году. Да и самим именем святой покровительнице этого дня «запрограммированы» сырость, дождливость и осадки. Имя преподобной Макрины в переводе с греческого означает «сухая», но наши предки вложили в него прямо противоположный смысл, и связали со словом «мокрый».

Если же лето было засушливым, а день ясным, то проводили обряд «мокрин», чтобы вызвать дождь. Главной фигурой дня становилась женщина, рожденная 1 августа, которая выполняла роль Мокрины. Она с утра наряжалась в синий сарафан, надевала красные бусы и садилась у окна в ожидании деревенских женщин, которые приносили ей колосья со своих полей. Эти колоски Мокрина собирала в сноп, который укутывала полотенцем.

Когда у дома собирались все женщины селения, одетые в белые исподние рубахи, и приходила местная знахарка-колдунья, Мокрина выходила на улицу, прихватив с собой сноп. Сноп несли к реке, где его бросали в воду и начинали топить колоски, которые должны утонуть до того, как уплывут по течению. Мокрина и другие женщины с шумом били по воде, вызывая дождь. Мужики в этот день на речку не ходили, потому что, согласно поверью, если обряд подсмотрит мужчина, то наведет беду на всю деревню.

Если же 1 августа шёл дождь, то разряженная Мокрина целый день сидела дома. Потому что, если она выйдет на улицу, то дождь зальёт всю землю и будет недород.

Приметы

По погоде дня судили, какой будет осень (Мокриды осень снаряжают, а Анна (7 августа) – зиму):

если с утра идёт дождь, то вся осень будет мокрой, а страда – ненастной;

если дождь начался днём, то хорошим будет сев озимых хлебов;

если сухая погода стоит за окном, то засуха продлится ещё шесть недель.

Также по погоде первого августовского дня определяли, каким будет урожай:

если тепло и сухо, то и урожай будет отменный;

дождь, сильный ветер, похолодание – к неурожаю, голоду, болезням.

Существовали и другие приметы, связанные с этой датой:

Дождь на Макрину – в следующем году будет хороший урожай.

Пух с осины полетел – пора подосиновики собирать.

На дубе много желудей – к счастью.

Если листья на деревьях начали снизу желтеть, то сев озимый будет хороший.

Теплый, солнечный день – к долгому «бабьему лету».

Затяжные дожди – к бедности и неурожаю.

Если прошел грибной дождь, то орехи хорошо уродятся.

В этот день лучше не есть яблок, иначе накличешь на себя мелкие неприятности. Также люди старались не запускать в дом оводов. Считалось, что это к покойнику.

Если восхода солнца из-за туч не видно, то к обеду распогодится.

Месяц в тумане – к дождю.

Восточный ветер дует – к грозе.

Если паутины в лесу много, осень будет теплой.

Пауки прячутся по углам – к похолоданию.

Если с утра муравьи попрятались, будет дождь.

Звездопад на Макрину – к ветреной погоде.

Оводы в этот день последний раз кусают. Скоро они исчезнут и появятся только в следующем году.

Сон с 31 июля на 1 августа сулит благополучие. Сновидение, увиденное днём 1 августа, исполнится в ближайшее время.

Человек, рождённый 1 августа, подкупает многих своим внутренним магнетизмом. Он целеустремлен, трудолюбив и всегда стремится к победе. В качестве талисмана ему подходит халцедон. По легенде, женщина, рожденная в этот день, умеет вызывать дождь.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24