Катунь24: Мишка на Эльбрусе: житель Алтайского края установил на вершине горы скульптуру с надписью «Рубцовск»

Кроме названия города, Мишка держит балалайку и букетик цветов.

Фото: Сергей Дорноступ

Скульптуру в виде животного с написью «Рубцовск» установил 65-летний житель Алтайского края Александр Дорноступ. На его счету множество восхождений разного уровня, в том числе на Белуху. Вершина Эльбруса покорилась ему 23 июля 2021 года, сообщает «Рубцовск.info».

Скульптуру – небольшого медведя с названием города «Рубцовск», балалайкой и цветком – выполнил известный мастер Александр Долгий. Александр Дорноступ рассказал, что первой идеей была установка на одном из высочайших пиков Земли фигуры Рака, однако «патриотизм и высокий смысл взяли вверх».

За медвежонком пообещали следить уже полюбившие его проводники, которые водят на Эльбрус туристические группы. Теперь рубцовский Мишка будет дарить радость покорителям вершины.

Катунь24