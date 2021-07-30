Катунь24: Маринин день: традиции и приметы на 30 июля

30 июля православная церковь почитает память великомученицы Марины Антиохийской, которая стала жертвой гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Родом она была из Антиохии. Отец её был языческим жрецом. Девушка исповедовала себя христианкой, после чего её принуждали отречься от веры и принести жертву идолам. После отказа это сделать её посадили в тюрьму, а позже обезглавили.

На Руси святую Марину представляли дочерью морского владыки. Девушке надоело жить в холодной толще воды, и она сбежала на землю. За этот поступок отец на неё разгневался и по сей день пытается поймать непокорную беглянку и пронзить огненными стрелами.

Ещё 30 июля почитается память Лазаря Галисийского, христианского аскета и столпника, который появился на свет в г. Магнезии. В монастыре святого Саввы он принял монашеский постриг. Десять лет образованный и боголюбивый юноша провел в стенах монастыря. Иерусалимским патриархом был рукоположен во пресвитера, после чего вернулся на родину и поселился на горе Галисия. Здесь он построил храм во имя Воскресения Христова и принял подвиг столпничества. В скором времени к подвижнику стали стекаться иноки. Так появился монастырь.

Лазарь получил от Господа откровение о скорой кончине, о чём рассказал братии. По слёзной молитве монахов Всевышний продлил жизнь святого ещё на 15 лет. Скончался Лазарь в 1053 году в возрасте 72 лет. Его тело было похоронено в столпе, на котором он совершил монашеские подвиги.

Традиции и обычаи

В этот день часто идут грозовые дожди. Наши предки считали, что грозы 30 июля являются особенно опасными. Смотреть на них нельзя, так как можно ослепнуть. Кроме того, грозовые отблески – предвестники пожаров.

В народе святая Марина ассоциировалась с морем, а Лазарь – с отблесками молнии на грозовом небе. Отсюда и произошло название дня – Марина Лазаревая. Про этот день говорили: «На Марину с Лазарем лазоревый свет в сумерках. Или лазоревый цветок лепестки распустил, или далекие всполохи небо освещают».

30 июля на столах наших предков в обязательном порядке присутствовали блюда из рыба.

Приметы

Какая погода 30 июля, такой будет первая половина осени.

Яркие зарницы на небе – к пожару.

Чайки на воде сидят – к солнечным и ясным дням.

Если день дождливый, а на небе белые облака, то погода будет меняться.

Ящериц не видно и много стрекоз у воды – к дождю.

Насекомые беспокойно себя ведут – к ливню и сильной грозе.

Если на небе отблески грозовые, то может случиться пожар.

День выдался жарким и сухим – зима будет холодной и малоснежной.

Если предпоследний день июля выдался жарким, а к ночи похолодало, то следующий день будет ясным и солнечным.

Сон с 29 на 30 июля исполнится через месяц. Особенно велика вероятность его осуществления для именинников дня. Сновидение, увиденное днём 30 июля, вещее, но сбудется нескоро.

По материалам vsyamagik.ru.

Катунь24