Катунь24: Министр образования Алтайского края уходит в отставку

Эту информацию сегодня, 27 июля, в ходе пресс-конференции подтвердил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Напомним, информация о возможном уходе Максима Костенко с поста главы Минобрнауки региона появилась в СМИ 26 июля.

По словам губернатора, Костенко написал заявление по собственному желанию и официально покинет свой пост 2 августа.

В октябре 2018 года Максим Костенко стал исполняющим обязанности министра, а в ноябре того же года его назначили главой ведомства. До этого он работал ректором Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования.

Катунь24