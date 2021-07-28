Катунь24: Медики рассказали, при каких условиях могут восстановиться седеющие волосы

Процесс приостанавливается при снижении уровня стресса во время отпуска.

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К такому выводу пришли специалисты из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете, сообщает Федеральное агентство новостей. Для этого они исследовали состояние волос 14 добровольцев. Они записывали в дневник все стрессовые ситуации, в которые попадали за день.

Во время эксперимента среди образцов волос учёные выделили один, у которого уже была седина, но ближе к основанию цвет начал возвращаться. Сопоставив даты и время, отмеченные в дневнике добровольца с восстановившимся пигментом, специалисты установили, что от седины помог избавиться отпуск. Во время него у испытуемого снизился уровень стресса.

Катунь24