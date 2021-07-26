Катунь24: Минтруд разрешил отстранять от работы сотрудников, отказавшихся от вакцинации

Не привитых от COVID-19 сотрудников теперь могут отправить домой без сохранения зарплаты. Об этом говорится в совместных рекомендациях Минтруда РФ и Роспотребнадзора.

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Если сотрудник вовремя не предоставил сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса, его следует приказом отстранить от работы без сохранения заработной платы, разъяснили в Минтруде и Роспотребнадзоре.

В документе уточняется, что это коснется тех работников, у которых нет медицинских противопоказаний для процедуры.

Основание для такого документа — абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Кроме того, работодатель сможет перевести сотрудников, у которых есть медотвод, на удаленную работу, если такая возможность есть.

Для стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% сотрудников, напомнили в Минтруде и Роспотребнадзоре.

Катунь24