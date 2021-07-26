Катунь24: Менеджер певицы МакSим рассказала о её состоянии

В середине июня 2021 года певицу МакSим (Марину Абросимову) госпитализировали с поражением легких более 40 %, и показатели довольно быстро ухудшились.

Фото: Инстаграм-аккаунт maksimartist

Менеджер певицы Маргарита Соколова написала в своем инстаграм-аккаунте, что сейчас у певицы остаются проблемы с легкими и «есть сбои в организме», связанные с тяжелым течением болезни.

«Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения что все будет хорошо. Да есть проблемы с лёгкими, они есть у всех кто перенёс воспаление легких, да есть сбои в организме, при таком тяжёлом течение заболевания это неизбежно. Организм сильно ослаб, конечно да . Конечно болезнь может вносить свои поправки, но то что мы двигаемся в сторону улучшения а не ухудшения это на сегодняшний день факт», — написала она.

При этом Соколова подчеркнула, что скорее всего МакSим ждёт очень длительное лечение и восстановление и реабилитация.

15 июня МакSим сообщила своим подписчикам в инстаграме, что ее положили в больницу с 40-процентным поражением легких. Тест на коронавирус был отрицательным. 19 июня артистку ввели в медикаментозную кому.

Катунь24