ГОРНЯК22 24.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Маршрутки до Новоалтайска изменят пути следования

Горняк22
16 часов Ago

Корректировка направлений коснется сразу трех общественных транспортов, перевозящих горожан по направлению Барнаул – Новоалтайск.

Фото: fotobus.msk.ru

Временно изменят схему движения следующие маршруты:

  • маршрут № 134 на участке от улицы Космонавтов до Северного проезда (поворот направо на участок улицы Анатолия) и далее по маршруту;
  • маршруты № 125 и № 205 на участке от улицы Космонавтов (поворот налево по улице Прудской до улицы Анатолия) и далее по маршруту.

Кроме того, будет действовать временное ограничение движения транспортного потока в прямом и обратном направлении:

  • 24 июля в период с 8 часов 00 минут до 24 часов 00 минут 25 июля по улице Деповской (на участке от улицы Прудской до улицы Хлебозаводской);
  • 31 июля в период с 8 часов 00 минут до 24 часов 00 минут 1 августа 2021 по улице Анатолия (на участке от улицы Прудской до Северного проезда).

Маршруты движения скорректируют из-за ремонта коммунальной инфраструктуры Новоалтайска, которую проведут в рамках федерального проекта «60+», уточняет региональный Минтранс.

Катунь24

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