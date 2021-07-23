Катунь24: Маршрутки до Новоалтайска изменят пути следования
Корректировка направлений коснется сразу трех общественных транспортов, перевозящих горожан по направлению Барнаул – Новоалтайск.
Фото: fotobus.msk.ru
Временно изменят схему движения следующие маршруты:
- маршрут № 134 на участке от улицы Космонавтов до Северного проезда (поворот направо на участок улицы Анатолия) и далее по маршруту;
- маршруты № 125 и № 205 на участке от улицы Космонавтов (поворот налево по улице Прудской до улицы Анатолия) и далее по маршруту.
Кроме того, будет действовать временное ограничение движения транспортного потока в прямом и обратном направлении:
- 24 июля в период с 8 часов 00 минут до 24 часов 00 минут 25 июля по улице Деповской (на участке от улицы Прудской до улицы Хлебозаводской);
- 31 июля в период с 8 часов 00 минут до 24 часов 00 минут 1 августа 2021 по улице Анатолия (на участке от улицы Прудской до Северного проезда).
Маршруты движения скорректируют из-за ремонта коммунальной инфраструктуры Новоалтайска, которую проведут в рамках федерального проекта «60+», уточняет региональный Минтранс.