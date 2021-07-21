Катунь24: Министерством финансов Российской Федерации была поставлена задача об обеспечении в 2022 году возвращения к доковидному бюджетному процессу

Минфин России 16 июля провёл Всероссийский семинар-совещание на тему «Основные подходы к формированию бюджетной политики и межбюджетных отношений в Российской Федерации в 2022-2024 годах». В семинаре приняли участие представители Госдумы, Совета Федерации, Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы и руководители финансовых органов регионов. Также в семинаре принял участие заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов Алтайского края Данил Ситников, представители Министерства финансов Алтайского края и Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю.

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Особое внимание Антон Силуанов уделил необходимости исполнения регионами национальных проектов.

«Следует завершить все мероприятия и достигнуть установленных на текущий год результатов и показателей», — отметил министр.

В ходе совещания Антон Силуанов отметил, что к настоящему времени президентом РФ и правительством РФ принят ряд решений, в том числе по ключевым направлениям социально-экономического развития, на которые должны быть выделены средства из бюджета.

«При этом для их реализации важно найти решения, которые позволили бы не только покрывать расходы, но и в то же время способствовали бы положительным структурным изменениям, среди которых — повышение справедливости налогообложения, обеление экономики и дестимулирование вредного потребления», — добавил министр финансов.

Антон Силуанов обратил внимание на задачи, которые будут стоять перед федеральными и региональными органами власти на следующую трёхлетку. Среди них выдача инфраструктурных бюджетных кредитов, реструктуризация задолженностей регионов по ранее выданным бюджетным займам, а также предоставление регионам кредитов для погашения долговых обязательств по ценным бумагам и коммерческим займам.

Министр подчеркнул, что важно ставить перед собой задачу не только по планированию бюджета, но и по его эффективному исполнению.

«Данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов свидетельствуют о стабилизации экономической ситуации в стране и росте доходов. Помимо этого, наблюдается положительная динамика исполнения налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов», — сказал он.

В завершение выступления Антон Силуанов напомнил, что регионам следует не допускать ослабления финансовой дисциплины. Так, при планировании бюджетов на 2022-2024 годы регионам необходимо сдерживать рост долга, не допускать образования просроченной кредиторской задолженности и исполнять принятые бюджетные обязательства.

«Пандемия и вызванные ею ограничения внесли серьёзные коррективы в работу. Ранее правительством были приняты меры по смягчению обязательств регионов и исключению мер ответственности. Однако важно понимать, что постоянное освобождение от финансовой ответственности может привести к снижению бюджетной дисциплины и рискам увеличения долга регионов», — напомнил министр.

Катунь24