Катунь24: Министр здравоохранения России напомнил, чего нельзя делать после вакцинации

В день прививки не стоит заниматься спортом, ходить в баню и употреблять алкоголь.

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По словам министра здравоохранения России, выполнять эти требования особенно нужно тем, у кого имеется нарушение сердечного ритма.

«Нужно помнить, что спорт нужно исключить, какие-то большие нагрузки. Рекомендуют все-таки такой лечебно-охранительный режим. Ну и, конечно же, исключить какие-то походы в баню, алкоголь в этот день точно не нужно употреблять», – отметил Михаил Мурашко в интервью на телеканале «Россия-24».

Министр добавил, что в день вакцинации врачи рекомендуют соблюдать «лечебно-охранительный режим», уточняет ТАСС.

Катунь24