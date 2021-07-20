Катунь24: Миллиард рублей вложат в ремонт школ и детсадов Алтайского края

В порядок приведут 90 школ, 30 детских садов и 4 учреждения дополнительного образования.

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За счет федерального бюджета в школах Павловского и Заринского районов поменяют деревянные окна на пластиковые стеклопакеты, отремонтируют кровли, а также системы отопления, фасады, пищеблоки, обеденные и спортивные залы. Кроме этого, подрядчики выполнят общестроительные работы. В остальных образовательных учреждениях выполнят косметический ремонт.

Ремонт будут проводить с учётом замечаний и предписаний надзорных служб, полученных во время приемки организаций в 2020/21 учебном году и при плановых проверках Роспотребнадзора, подчеркнули в Министерстве образования и науки Алтайского края.

Катунь24