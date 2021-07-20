Катунь24: Мужчина попал под грузовой поезд в Алтайском крае

Инцидент случился в районе остановки Новозудилово, сообщает «Инцидент Барнаул».

Фото: Инцидент Барнаул

По информации, опубликованной в паблике, 25-летний местный житель планировал перейти железнодорожные пути в не установленном для этого месте. Он стоял на краю железнодорожной шпалы, находясь на недопустимо близком расстоянии к движущемуся поезду, уточняют сотрудники транспортной полиции.

Пострадавшего затянуло воздухом, после чего его сбил вагон поезда. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в больницу. Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку.

Катунь24