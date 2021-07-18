Катунь24: Министр здравоохранения Алтайского края посетил ковидные госпитали Бийского округа

Дмитрий Попов ознакомился с работой ковидных госпиталей в Бийской медико-географической зоне. Они работают на базе Городской больницы №2 (там располагается 480 коек) и Бийской центральной районной больницы (250 коек).

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Министр подчеркнул, что цель приезда — ознакомиться с работой учреждений, пообщаться с пациентами и обсудить проблемы, которые требуют министерского вмешательства.

«Это текущая работа, мы посещаем разные госпитали. Наша задача — посмотреть, чем можно помочь», — пояснил Дмитрий Попов.

Отметим, на прошлой неделе он посетил ковидные госпитали в Новоалтайске.

Дмитрий Попов подчеркнул, что сегодня в регионе не открывают новые ковидные госпитали, а лишь перезапускают те, что уже работали в предыдущие волны подъема заболеваемости. Сейчас стоит задача на месте выяснить, в чем нуждаются конкретные учреждения при нынешней эпидемиологической ситуации. В бийских госпиталях министр обсудил с персоналом вопросы обеспеченности кислородом и лекарственными средствами, а также кадровую укомплектованность. В красных зонах в разговоре с пациентами Дмитрий Попов интересовался оценкой качества лечения и условий пребывания, отмечают в ведомстве.

Катунь24