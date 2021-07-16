Катунь24: Маков день: традиции и приметы на 16 июля

По народным приметам, 16 июля – несчастливый день. Лучше не начинать в это время никаких новых дел, да и вообще следует быть осторожным. Православная церковь 16 июля почитает мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в IV веке. Их схватили как христиан и отправили на суд правителя Максимиана. За отказ принести жертву идолам Мокия и Марка предали смерти через усекновение мечом.

Фото: vsyamagik.ru

Ещё в этот день чтут память мучеников Диомида Кесарийского, Евлампия, Асклипиодота и мученицы Голиндухи, пострадавших в гонение на христиан в 108 году в Кесарии Капподакийской.

Традиции и обычаи

В народе день прозвали маковым, потому что в этот период сеяли мак. Это растение с давних пор применяли в кулинарии, народной медицине и магии. Считается, что особенно хорошо мак растет на полях битв. Существовало предание, что кровь погибших воинов поднимается из земли и превращается в кровавые маковые цветы, которые просят живых молиться об упокоении грешных душ погибших. В некоторых местах мак называли цветком-приведением, и детям не разрешали гулять в местах, где он растет. Связанно это с боязнью того, что растение может высасывать человеческую кровь.

В былые времена верили, что мак способен противодействовать нечистой силе. Это верование объясняется тем, что растение обладает снотворным свойствам, т.е. может усыпить враждебных человеку духов.

Мак активно используется в народной медицине. Препаратами, изготовленными на его основе, лечат кашель, диарею, дизентерию, патологии мочеполовой системы. Используют растение и в кулинарии. Его семенами посыпают хлебобулочные изделия. Ещё из семян готовят маковое масло и начинку для рулетов и пирогов.

Кроме того, семена дикого мака являются мощным оберегом. Их желательно освятить в церкви в Медовый спас (14 августа), а потом всегда носить с собой. Это убережет вас от неприятностей и несчастных случаев. Если этими зернами обсыпать дом, то это защитит его от всяких бесовских хитростей и наваждений.

Раньше мак сыпали в обувь новобрачным, чтобы оградить их от ведьм и колдунов. По легенде, пока ведьма не пересчитает все маковые зерна, она не сможет навредить молодым. В южной Руси с помощью зёрен мака вызывали дождь. Их бесчисленное количество в народе связывали с дождевыми каплями. Во время засухи маковые семена сыпали в один, три или девять колодцев.

Из-за большого количества зерен в народе мак считался символом изобилия и богатства. Зернышки смешивали с куриным кормом в надежде, что птица будет лучше нестись. Сегодня растение используют при изготовлении оберегов, для гадания и как средство для заклинаний.

Ещё дата 16 июля в месяцеслове получила название Стожары. В народном понимании, Стожары – это и название праздника, и полярная звезда, вокруг которой на привязи ходит лошадь, и высокие колья, вокруг которых насыпаны стога.

В Маков день ставили сенные стога. В некоторых местах было принято последний стог сена разбрасывать по лугам. Если же в Маков день начинался дождь, а дожди в этот период бывают часто, крестьяне на луга приводили своих детей, которые бегали с непокрытой головой вокруг стогов и просили, чтобы Стожары дожди прогнали.

С этим днем связаны такие поговорки:

Мокий поля орошает, а Демид сено убирает.

Мокий с Демидом в поле стоят, к Марфе навстречу вышли (память преподобный Марфы отмечается на следующий день – 17 июля).

Приметы и поверья

Паук из гнезда вышел и принялся ткать новую паутину – к ясному дню. Комары и мошки роем летают – к хорошей погоде в ближайшую неделю. Если много щавеля уродилось, то зима теплой будет. Если на звездном небе ярко горит полярная звезда, то можно идти на медведя. Перед ненастьем собака мало ест, роет лапами землю или катается по земле, много спит. Сон с 15 на 16 июля вещий. Он начнет исполняться сразу же, как вы проснетесь. Особенно велика вероятность осуществления для именинников дня. Сновидение, увиденное днем 16 июля, исполнится очень скоро.

Люди, родившиеся 16 июля, зачастую хорошие работники. В качестве талисмана им подходит турмалин и циркон.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24