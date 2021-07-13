Катунь24: Макушка лета: традиции и приметы на 13 июля

В народном календаре 13 июля – Полупётр, макушка лета, поминки по весне, проводы весны, Двенадцать апостолов. Крестьяне отмечали Макушку лета, провожали весну.

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Православная церковь 13 июля празднует Собор двенадцати апостолов и вспоминает преподобного Петра, царевича Ордынского (Ростовского).

Празднование памяти 12 ближайших учеников Иисуса Христа установлено в древности. В честь праздника построен ряд православных храмов. Первый в IV веке Константин Великий возвел в Константинополе.

Преподобный Петр был племянником хана Золотой Орды, правнуком Чингисхана. В 1253 году Орду посетил Кирилл II, епископ Ростовский. Чудесное исцеление им сына хана и его рассказы настолько поразили юного царевича, что он тайно покинул Орду и попросил святителя Кирилла взять его с собой. В Ростове юноша принял православное крещение с именем Петр, женился на дочери ростовского вельможи, имел многочисленное потомство. На берегах озера Неро он возвел монастырь, называемый Петровской обителью. После смерти жены принял постриг в этом монастыре.

Преподобный Петр отличался особой любовью к молчанию и молитве. Умер в 1290 году. Буквально сразу после кончины его начали почитать как святого.

Традиции и обычаи

В народе Собор двенадцати апостолов получил свою трактовку: считалось, что макушку лета на своих плечах держат 12 апостолов. В этот день крестьяне выходили на холмы и кланялись заре, приветствовали красное лето, зарницу просили помочь хлебам полнее вызреть.

Баба бы плясала, да Макушка лета настала.

На празднование времени не оставалось, поэтому наши пращуры, чтобы отметить этот день, отправлялись на сенокос, одевшись в лучшие одежды.

В некоторых местах на 12 апостолов пастухам с собой давали яйца, крашенные в желтый цвет. В русской традиции желтый или золотой – знаки избранничества, высшего суда, счастья, символы солнца. Яйцо же считалось символом жизни.

Ещё этот день назвали Полупетром, вероятно, либо по соотношению апостола Петра с Петром царевичем, либо по сравнительной важности двух этих дней.

По старому стилю эта дата завершала весну. В ряде мест устраивали последние поминки по весне: изготавливали из соломы чучело, наряжали его в красный сарафан, украшенный цветами кокошник и красные бусы, носили с песнями по деревне, а потом раздевали и бросали в реку – прощались с весной до следующего года.

Двенадцать апостолов весну кличут, вернуться просят.

В других областях на 12 апостолов крестьяне окликали весну. На закате молодежь собиралась на красной горке (самом высоком пригорке, расположенном рядом с деревней), водила хороводы, пела песни, а потом усаживалась в кружок и обменивалась крашеными яйцами.

Приметы и поверья

Если кукушка продолжает куковать, то лето будет долгое и теплое. После дождя лещ из воды высовывает голову – к теплому вечеру. С этого дня лето катится зиме навстречу. Облака желтые как медь – к дождю. Белые облака против ветра поднимаются – к дождю, по ветру идут – к теплу. Утром выпала роса – к солнечной погоде, нет росы – жди осадков. День убывает – жара прибывает. Сон с 12 на 13 июля вещий. Он исполнится на девятый день. Если сновидение, увиденное днем 13 июля, вы уже видели прежде, то ждите его исполнения через семь недель.

Люди, родившиеся 13 июля, целеустремленные, находчивые, доброжелательные и отзывчивые. К их слабым сторонам можно отнести поспешность и чрезмерную активность. В качестве талисмана им подходит сапфир.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24