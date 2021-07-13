Катунь24: Минприроды Алтайского края отказало золотодобытчикам в аренде земли из-за растущих там краснокнижных растений

Жители Солонешенского района обратились к Виктору Томенко с опасением, что работы нанесут значительный ущерб экологии места.

Фото: pixabay.com Embedded video for Минприроды Алтайского края отказало золотодобытчикам в аренде земли из-за растущих там краснокнижных растений

Решение приняли сегодня, 12 июля 2021 года, на оперативном совещании в региональном правительстве.

Как сообщил заместитель председателя правительства Александр Лукьянов, выполняя поручение губернатора Виктора Томенко, Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края рассмотрело заявление артели «Солнечная» о предоставлении лесного участка в аренду без проведения торгов на выполнение работ по геологическому изучению недр и разработке полезных ископаемых в Солонешенском участковом лесничестве (Чарышское лесничество).

Во время обследования лесных участков на них обнаружили редкие виды растений, занесенные в Красную книгу Алтайского края и Российской Федерации: рябчик шахматный и кандык сибирский. При добыче золота снятие плодородного слоя почвы неизбежно: производится выравнивание площадок для буровых установок, прокладка шурфов, выравнивание подъездных дорог, уточнили в Минприроды Алтайского края. Эти действия могут привести к уничтожению или изменению генетического фонда растений, животных и других организмов, так как, по федеральному закону, краснокнижные животные и растения должны быть изъяты из хозпользования. Кроме того, запрещена деятельность, ведущая к сокращению их численности, плотность видов растений на участке не позволить заняться золотодобычей с соблюдением всех необходимых требований.

«На основании подпунктов «д» и «е» пункта 2.7.1 Административного регламента предоставления Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края государственной услуги по предоставлению лесных участков в аренду без проведения торгов считаем необходимым отказать в предоставлении лесных участков в аренду с целью добычи россыпного золота. Предоставление участков с целью добычи рассыпного золота будет противоречить природоохранному законодательству и может повлечь значительное причинение ущерба окружающей среде. Артель «Солнечная» в известность поставлена», – сообщил Александр Лукьянов.

Виктор Томенко поручил проинформировать жителей Солонешенского района о принятом решении.

Катунь24