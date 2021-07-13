Катунь24: Маткапитал в России увеличится до 720 тысяч рублей

В Пенсионном фонде России спрогнозировали, как вырастет материнский капитал в ближайшие три года.

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В 2022 году после индексации маткапитал увеличится и составит 503 237 рублей 10 копеек на первого малыша и 665 009,10 – на второго. В последующие годы выплаты также планируют увеличивать.

Так, в 2023 году за рождение первенца будут выделять 523 366 рублей, за второго – 691 609 рублей. В 2024 году на рождение первого ребенка обещают выплачивать 544 301 рубль и 719 273,90 рубля – на второго.

Такие суммы заложены в бюджете Пенсионного фонда России на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Его рассмотрела Российская трехсторонняя комиссия.

Расходы на предоставление материнского капитала определены исходя из темпов роста родившихся первых и последующих детей. Кроме того, будет учитываться и уровень годовой инфляции. После согласования и утверждения в правительстве и Госдуме РФ бюджет Пенсионного фонда будет принят к исполнению.

На что можно потратить материнский капитал:

улучшение жилищных условий семьи;

оплата образовательных услуг для детей;

социальная адаптация детей-инвалидов;

накопительная пенсия матери;

ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

Катунь24