Катунь24: Медик пояснил, чем отличаются антитела после прививки и после перенесённого коронавируса

При попадании вируса в организм человека иммунная система вырабатывает антитела ко всем его компонентам. При вакцинации это происходит более целенаправленно, пояснил инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в интервью радио «Спутник».

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В частности, российский препарат «Спутник V» защищает против S-белка, который расположен на поверхности вирусной частицы и отвечает за её проникновение в клетку.

«После перенесенной болезни формируются антитела к различным компонентам вируса. Часть этих компонентов являются более значимыми для, скажем так, агрессивности вирусной инфекции, чем другие. Например, для коронавирусной инфекции значимым является S-белок. И вакцина формирует антитела непосредственно к определенному белку, к S-белку, чтобы коронавирус к нам не внедрился», – уточнил Евгений Тимаков.

Антитела ко всем компонентам вируса появятся, если иммунная система в момент болезни была в хорошем состоянии. Если организм уже был ослаблен, антитела сформируются по неполноценному пути: их может образоваться много, но они не будут «качественными».

После болезни хорошие антитела бывают тогда, когда человек переболел в среднетяжелой форме. При тяжелой форме болезни коронавирус как раз обходит иммунитет, даже не всегда формируются антитела, отметил иммунолог. После прививки же процесс происходит целенаправленно – от выработки антител к определенному антигену до формирования клеточной памяти. Потому антитела, которые образуются в организме в результате вакцинации, эффективнее формируются при заражении коронавирусной инфекцией.

Катунь24