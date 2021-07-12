Катунь24: Медики рассказали, какие пациенты с COVID-19 могут оставаться заразными долгое время

Доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист центра «Диавакс» Иван Коновалов рассказал ТАСС, что такую категорию людей называют «супер-распространители».

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Иммунная система некоторых людей может быть толерантна к этому вирусу. Такие больные будут выделять его больше, чем остальные.

«Как правило это бессимптомные носители. Мы таких людей называем «супер-распространителями». Их не так много в процентном соотношении, но они, конечно, дополнительно развивают эпидемический процесс, передавая вирус другим людям, потому что сами симптомов не испытывают», — рассказал медик.

Врач-терапевт, пульмонолог, работающий с пациентами в «красной зоне» Алексей Никишенков пояснил, что в большинствое случаев пациент, перенесший COVID-19, перестает быть заразным через 7-19 дней после проявления у него первых симптомов, т.к в это время заболевание может проходить уже без присутствия вируса в организме. При этом заразить коронавирусом другого человека больной может не сразу после попадания вируса в его организм.

«Человек становится заразным не с первого дня, так как вирус ведь должен попасть внутрь клетки, он развивается именно там. Для того, чтобы сделать человека заразным, он должен набрать некую вирусную массу в организме. Я думаю, пара суток должна пройти. Однако, стоит учитывать, что даже если человек не чувствует еще проявления симптомов, он уже может быть заразен», — уточнил Алексей Никишенков.

В случае с дельта-штаммом инкубационный период может даже увеличиться, отметил Коновалов. Врач отмечает, что этому пока нет официльных подтверждения в исследованиях, однако отмеает, что две недели — достаточные срок понять, случилось ли заражение или нет.

Катунь24