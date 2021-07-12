Катунь24: Медики выяснили, чем опасен сон рядом с сотовым телефоном

Привычка засыпать под пролистывание социальных сетей на смартфоне или планшете является главным врагом здорового сна. Она может вызывать такие проблемы, как недосыпание, привести к сбою биологических часов, в том числе нарушению фаз сна, бессоннице и, напротив, сонливости в течение дня.

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Отказ от электроники, еды перед сном и совместного сна с ребенком поможет обеспечить здоровый качественный отдых, рассказал РИА Новости профессор Школы медицины Университета Джона Хопкинса Всеволод Полоцкий.

На сегодняшний день сотовый телефон превратился в неотъемлемого спутника нашей жизни. Мы чувствуем потребность в нем не только днем, но и ночью. Многие люди, отправляющиеся в кровать, следят за тем, чтобы их смартфон находился в пределах досягаемости.

«Взрослый человек должен спать по меньшей мере семь часов в день, не использовать электронику, в том числе компьютеры, iPhone или iPad, телевизор и другие электронные устройства в постели, а в идеале уже за два часа до сна не принимать тяжелую пищу и не заниматься активно спортом», – перечислил специалист правила здорового сна.

Он отметил, что для здорового и качественного отдыха ночью необходимо отказаться от совместного сна с детьми или домашними питомцами, а также обеспечить в спальне оптимальный температурный режим и затемнение. Отсутствие тишины также в значительной степени нарушает нормальный сон.

Гаджеты привлекают к себе внимание, и сложно оторваться от связанных с ними повседневных дел, расслабиться и спокойно уснуть.

Свечение лежащего возле кровати смартфона вмешивается в процесс выработки мелатонина во время сна. Ученые считают, что гаджет способен тормозить секрецию мелатонина до 20 процентов.

По статистике более 60% людей спят с телефоном на кровати, половина проверяет телефон по меньшей мере раз в течение ночи, и почти 10 процентов делают это чаще.

Потребность в близости аппарата даже в ночное время может быть признаком своего рода зависимости под названием номофобия (страх быть лишенным контакта с телефоном). Как и другие вредные привычки, номофобия связана с нарушением процессов секреции дофамина.

Сотовый часто используют как будильник, используя функцию повтора. При этом организм вынужден попеременно производить дофамин, отвечающий за активность, и серотонин, который успокаивает и ослабляет тело. Следствием бывает нарушение работы мозга в течение дня. Это приводит к проблемам с концентрацией, повышенной раздражительностью, перепадом настроения, вялостью, нарушением физической работоспособности.

Специалист напоминает, что не стоит торопиться заниматься самолечением и покупкой снотворных, если соблюдение всех правил здорового сна и отказ от вечернего просмотра соцсетей не помогает легко засыпать и, главное, высыпаться. Прежде всего нужно обратиться за помощью к своему лечащему врачу или специалисту в области сна.

Несмотря на широкую проблему нарушений сна специалисты пока далеки от того, чтобы считать свои знания в этой сфере продвинутыми.

«Это все еще новая сфера. Значение биологических часов, качества и продолжительности сна для нейрокогнитивного, сердечно-сосудистого и метаболического здоровья человека стали очевидными только в течение последнего десятилетия», – рассказал профессор.

На сегодняшний день широко обсуждается влияние излучения телефонов на мозг человека и повышенный риск развития рака в частности. Но до сих пор нет никаких исследований, которые бы однозначно указывали на связь между электромагнитным излучением смартфонов и развитием раковых клеток. Тем не менее лучше соблюдать осторожность и убирать телефон подальше во время сна.

Чтобы избежать зависимости, нужно выключать мобильный телефон на ночь или не брать его с собой под подушку или на тумбочку, а оставлять его в другой комнате, что будет полезно для здоровья и по другим причинам.

Катунь24