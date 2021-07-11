ГОРНЯК22 11.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Местами дождь: о погоде 11 июля в Алтайском крае

Горняк22
10 часов Ago

Сегодня, 11 июля 2021 года, в отдельных районах дожди, грозы, в предгорьях местами сильные дожди, град.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в отдельных районах дожди, грозы, в предгорьях местами сильные дожди, град. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозах местами шквалы до 20 м/с. Температура +24…+29 градусов, по югу при облачности +19…+24 градуса.

В Барнауле преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура +25…+27 градусов.

Катунь24

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