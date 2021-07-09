Катунь24: Многодетную семью из Барнаула наградили медалью «За любовь и верность»

День семьи, любви и верности отмечают сегодня, 8 июля 2021 года, в России. Съёмочная группа телеканала отпраздновала его вместе с многодетной семьёй Бацуновых из Барнаула.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Многодетную семью из Барнаула наградили медалью «За любовь и верность»

Многодетную семью Бацуновых из Барнаула по поручению губернатора края сегодня наградили медалью «За любовь и верность». Вручила ее министр социальной защиты региона Наталья Оськина.

У супругов Бацуновых – Александра и Елены — 7 детей. Старшей дочери – 24 года, а младшему сыну – 2. Вместе с родителями они занимаются спортом и творчеством. Александр с гордостью замечает, награды, которые регулярно получают дети, уже и ставить некуда. Каждый ребёнок в семье чем-то занят: кружки, секции, художественные школы, бассейны.

Когда в семье появился четвёртый ребёнок, Елена оставила работу. Тогда же у неё появилось новое увлечение – фотография.

Семья Бацуновых отметит День семьи вместе с участниками сообщества многодетных семей Алтая «Много деток – хорошо!». А уже через неделю Александр и Елена отпразднуют 26 лет со дня свадьбы.

Катунь24