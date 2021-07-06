ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Мэрилину Мэнсону предложили жилплощадь в Бийске

Горняк22
10 часов Ago

Активисты создали петицию, в которой просят предоставить музыканту политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства. Обращение появилось на портале change.org.

  Фото: change.org

26 июня 2021 года в СМИ сообщили, что Брайан Хью Уорнер (настоящиее имя Мэрилина Мэнсона) намерен сдаться правоохранительным органам США по делу о нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорде в 2019 году.

Неравнодушные граждане предположили, что музыкант стал жертвой «избирательного применения набирающей популярность «культуры отмены», которая, прикрываясь благими намерениями вроде защиты прав личности, на деле оказывается орудием притеснения творческих личностей, неугодных воротилам шоу-бизнеса». Потому ему не может быть гарантировано беспристрастное судебное разбирательство.

«Мы обращаемся к действующему президенту Российской Федерации с просьбой предоставить Уорнеру Брайану Хью гражданство РФ в соответствии с Положением о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства, утвержденным указом президента Российской Федерации от 21 июля 1997 года. Также мы обращаемся к правительству Алтайского края с просьбой о предоставлении Уорнеру Брайану Хью жилплощади для постоянного проживания на территории города Бийска», – написал автор петиции Амантай Бамухамбедов.

Активист считает, что этот шаг станет стимулом к культурному развитию города, поможет ему стать более привлекательным для внешних инвестиций, а также позволит «укрепить заслуженное Бийском звание города, в котором приоритетом является соблюдение прав человека».

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В Барнауле восстановят «советский» сквер на улице Приречной

Горняк22: В Барнауле восстановят «советский» сквер на улице Приречной

Горняк22
10 часов Ago
Территория на улице Приречной Фото: barnaul.org Территорию планируют благоустроить на деньги предпринимателей в рамках государственно-частного партнерства. Кураторами проекта стали Алтайская торгово-промышленная палата и...
Горняк22: «Черкизово» ищет, куда пристроить птицу и персонал после пожара на заводе Бийска

Горняк22: «Черкизово» ищет, куда пристроить птицу и персонал после пожара на заводе Бийска

Горняк22
10 часов Ago
"Алтайский бройлер" Фото: пресс-служба правительства Алтайского края В компании заверили, что поддержат коллектив предприятия: часть его сотрудников командируют для работы...

Читать по теме:

ВТОПЕ: