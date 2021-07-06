Катунь24: Мэрилину Мэнсону предложили жилплощадь в Бийске

Активисты создали петицию, в которой просят предоставить музыканту политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства. Обращение появилось на портале change.org.

Фото: change.org

26 июня 2021 года в СМИ сообщили, что Брайан Хью Уорнер (настоящиее имя Мэрилина Мэнсона) намерен сдаться правоохранительным органам США по делу о нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорде в 2019 году.

Неравнодушные граждане предположили, что музыкант стал жертвой «избирательного применения набирающей популярность «культуры отмены», которая, прикрываясь благими намерениями вроде защиты прав личности, на деле оказывается орудием притеснения творческих личностей, неугодных воротилам шоу-бизнеса». Потому ему не может быть гарантировано беспристрастное судебное разбирательство.

«Мы обращаемся к действующему президенту Российской Федерации с просьбой предоставить Уорнеру Брайану Хью гражданство РФ в соответствии с Положением о порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства, утвержденным указом президента Российской Федерации от 21 июля 1997 года. Также мы обращаемся к правительству Алтайского края с просьбой о предоставлении Уорнеру Брайану Хью жилплощади для постоянного проживания на территории города Бийска», – написал автор петиции Амантай Бамухамбедов.

Активист считает, что этот шаг станет стимулом к культурному развитию города, поможет ему стать более привлекательным для внешних инвестиций, а также позволит «укрепить заслуженное Бийском звание города, в котором приоритетом является соблюдение прав человека».

Катунь24