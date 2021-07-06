ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Музыкальный инструмент из тыквы и советское детство: чем удивляют посетителей музеев Краснощёковского района Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago

Почувствовать себя советским школьником, поиграть на музыкальном инструменте из тыквы, посмотреть в видоискатель фотокамеры 1970-х годов можно в музеях села Краснощёково. Чем еще они удивляют посетителей,  расскажем в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24

В селе Краснощеково два музея. Один из них открыл частный собиратель Геннадий Юрьевич Массольд. Уже 30 лет он коллекционирует предметы советского быта. Кажется, здесь есть всё: от пушечного ядра до монеты. Гости музея – соседские дети и туристы из Новосибирска, Барнаула, Новокузнецка и даже с острова Сахалин. Хозяин коллекций проводит экскурсии по всем комнатам  и учит школьников писать пером и тушью.

Сохранился в селе и краеведческий музей. Здесь можно увидеть колёсные лиры, окарины, гусли крыловидные и флейты. Это только часть инструментов, которые изготовил народный мастер из Краснощёково Александр Епифанцев. Всего их около 70. Часть мастер подарил музею при переезде.

Также в краеведческом музее всегда можно посмотреть постоянные экспозиции: комната крестьянского, советского быта и комната воинской славы.

Катунь24

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