Катунь24: Международное ралли «Шёлковый путь» продолжится на Алтае

Участники не будут пересекать границу России и Монголии для участия в третьем этапе, как планировалось изначально. Маршрут изменили в связи с эпидемиологической обстановкой.

Фото: altairegion22.ru

1 июля 2021 гола глава штаба по ведению и контролю ковидного протокола Международного ралли «Шёлковый путь» Денис Проценко направил письмо, в котором потребовал изменить маршрут соревнования в кратчайшие сроки и рассмотреть возможность проведения мероприятия только на территории России в пределах регионов первоначально утвержденного маршрута. При изначальном планировании маршрута, дирекция соревнований разрабатывает сразу несколько маршрутов для возможных изменений, уточняет пресс-служба «Шёлкового пути».

“Человеческие жизни и здоровье являются высшим приоритетом. Я много общался в течение дня с участниками гонки сегодня и у всех нашел понимание и поддержку нашего решения. Я абсолютно уверен, что мы поступаем правильно. Впереди у нас еще несколько дней борьбы на маршруте. Пандемия тоже пройдет. Когда-нибудь мы будем вспоминать эти непростые дни, но сейчас нам нужно сделать именно так, чтобы позже нам не было стыдно за наши поступки», – отметил председатель Совета Директоров Проекта Международное ралли “Шелковый путь” Булат Янборисов.

Решение об изменении маршрута было принято на оперативном совещании дирекции Международного ралли «Шёлковый путь» с коллегией спортивных комиссаров, наблюдателями Международной автомобильной федерации (FIA) и Международной мотоциклетной федерации (FIM). Так, 4 июля 2021 года, начнется третий этап соревнований «Горно-Алтайск – Кош Агач». Он пройдет в формате марафона: участники будут самостоятельно ремонтировать свою технику, а группа технической поддержки будет базироваться на бивуаке в Горно-Алтайске. ИНформация об обратном маршруте соревнований будет обновляться организаторами гонки.

Катунь24