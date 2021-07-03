Катунь24: Мефодий Перепелятник: традиции и приметы на 3 июля
В народном календаре 3 июля – Мефодий Перепелятник, паутинный день, праздник перепелятников, погодоуказатель. В этот день охотились на перепелов. Если удавалось поймать хоть одну птицу, то весь год охота будет удачной.
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Православная церковь 3 июля почитает священномученика Мефодия, епископа Патарского (Патары – древний ликийский город, расположенный на берегу Средиземного моря в Малой Азии). Святой отличался подлинным иноческим смирением. Кротко и тихо поучал он свою паству, но твердо боролся с ересями и отстаивал чистоту православия. Святитель был схвачен язычниками. В 312 году его приговорили к смертной казни через усекновение главы.
Сохранилось богатое литературное наследие епископа Мефодия:
- нравственные поучения;
- сочинения против язычества в защиту христианства;
- толкования Священного Писания;
- изложение православных догматов против ереси Оригена.
Традиции и обычаи
Этот день был праздником любителей перепелиного промысла. Уже почти поспели хлеба и в полях изобилие птиц, поэтому охота на них считалась легкой. Охотники с нетерпением ждали начало сезона, но в это время ходить с ружьем в лес и поле ещё запрещалось. Поэтому крестьяне пока лишь загадывали о будущей охоте. На Мефодия каждый охотник стремился поймать хоть одну птицу. Именно поймать, а не подстрелить. Тогда, согласно поверью, весь год охота будет успешной. Небывалую удачу во всех делах сулила встреча с белым перепелом.
Знахари в этот день охотникам раздавали комоку-траву, которую собирали во время Петрова поста. Отправлялись за травой на заходе солнца. Её сушили и хранили в коровьих пузырях. Верили, что ружье, окуренное этой травой, стреляет без промаху и приносит удачу охотнику. Однако получить волшебную траву было непросто. Знахари давали её только тем охотникам, которые им приглянулись.
Дети на Мефодия обращались к лесному эху, загадывая о предстоящей погоде. «Гнилая колода, гнилая колода, будет завтра погода? Если будет – отгукнись, а не будет – заикнись» ‒ кричали ребятишки. Если слышался чистый и звонкий отголосок, то ближайшие дни будут теплыми и ясными, неясный отголосок – быть дождю.
По мнению наших предков, эхо – это голос нечистой силы. Если его слышали у воды, то это отзывался водяной, в лесу – леший, у домов – домовой, у овин – овинник, у бань – банник.
Ещё 3 июля наблюдали за пауками. С давних пор подмечено, что они лучше любого барометра угадывают погоду за два-три дня:
- если паук не раскидывает свои сети для ловли насекомых, то будет дождь или сильный ветер;
- перед наступлением непогоды пауки нередко сами уничтожают сотканную ими паутину и поспешно прячутся в щели;
- увидели паука за работой – значит, погода в ближайшее время наладится;
- если паук плетет сети с особым старанием, то наступают ясные и солнечные дни.
Приметы и поверья
- В этот день часто бывают грозы и громы. По приметам, дождь, начавшийся на Мефодия, будет ещё сорок дней идти.
- Если день мглист, то лен будет волокнист.
- Паук плетет паутину – погода изменится в лучшую сторону.
- Муравьи прячутся в муравейник – к ненастью.
- Лебеди вечером кричат – погода испортится.
- Летят тенета – к удачной охоте.
- Перепела близко к деревне прилетают – зима будет суровая.
- Лягушки расквакались, на сушу выползают – будет дождь.
- Зяблик заливисто щебечет – к хорошей погоде.
- Ветра нет, а лес шумит – к осадкам.
- Облака высоко плывут – дождя не будет.
- Сон со 2 на 3 июля пустой.
Люди, родившиеся 3 июля, амбициозные, находчивые и активные. К их слабым сторонам относятся капризность и восприимчивость. В качестве талисмана им следует носить аквамарин.
По материалам сайта vsyamagik.ru