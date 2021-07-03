ГОРНЯК22 04.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Машина провалилась под асфальт в Барнауле

Горняк22
18 часов Ago

Инцидент произошёл возле здания на улице Трактовой, 35.

Фотографии редакции телеканала «Катунь 24» прислал наш подписчик в Instagram.

Судя по видео с камеры видеонаблюдения, которое оказалось в распоряжении нашей редакции, причиной обрушения асфальта стал размыв грунта водой, вероятно, из-за аварии на водопроводе. Водитель автомобиля и пассажир покинули транспортное средство.

Подробности уточняются.

       
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Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

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