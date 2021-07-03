Катунь24: Мужчины на Алтае подрались из-за симпатии одного к супруге другого

34-летний житель села Александровка Республики Алтай пострадал и был доставлен в больницу.

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В ГУ МВД по Республике Алтай рассказали, что причастным к избиению сельчанина оказался 32-летний житель соседнего села Бирюля.

От коллеги по работе подозреваемый узнал, что потерпевший оказывал знаки внимания его супруге. Ревнивый мужчина поехал в соседнее село выяснять отношения. В момент его визита «соперник» находился дома и распивал спиртное. Незваному гостю он признался, что его супруга ему симпатична.

В итоге между мужчинами произошла драка. Ревнивец повалил мужчину на землю и принялся избивать его руками и ногами, после чего уехал.

Чуть позже к потерпевшему пришла сестра, увидела, что брат сильно избит, и вызвала скорую помощь, а также обратилась в полицию. Выяснилось, что у потерпевшего сотрясение головного мозга и сломан нос.

В настоящее время по данному факту возбужденно уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Расследование продолжается.

Катунь24