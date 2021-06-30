Катунь24: Молодой Ярило: традиции и приметы на 30 июня

В народном календаре 30 июня – Мануил, Мануйло и Савелий, Молодой Ярило. По народным приметам, в этот день солнце «затаивается», медлит в зените. Православная церковь 30 июня вспоминает мучеников Мануила, Савела и Исмаила, которые, согласно житию, были родными братьями. Их отец был знатным персом-язычником, а мама – христианкой. Она воспитала сыновей в своей вере. Их крестил пресвитер Евноик.

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В зрелом возрасте братьев зачислили в войско гиренского царя Адамундара, и направили к императору Юлиану для мирных переговоров. Воинов приняли с почтением, но их отказ принять участие в языческом празднике сильно рассердил Юлиана. Братья отказались отречься от христианской веры, за что были подвержены мучениям, а позже обезглавлены.

Традиции и обычаи

30 июня начинается бурный рост растительности, распускаются белые кувшинки. Крестьяне, выходя на поле и в огороды, подмечали: «Всё в рост пошло».

Согласно поверью, на Мануила над землей поднимаются «злые» белые туманы, в которых могут привидеться знакомые люди или необыкновенной красоты корова. Ни в коем случае нельзя идти за мороком, в противном случае нечистая сила, которая в этот день над людьми измывается, уведет человека в дебри лесные, где он заблудится и пропадет или утонет в болоте.

В тумане, который стелется над водой, сидели русалки. Они заманивали парней и молодых мужчин, а потом утаскивали на дно водоёма. Детей русалки завлекали белыми цветами кувшинки. Верили, что если в этот день ребенок попытается сорвать цветок кувшинки, то обязательно утонет и превратится в мавку-русалку. Считалось, что 30 июня русалки могут принять облик деревенских девушек и ходить по селению, прося что-нибудь в долг. Однако давать водным духам ничего нельзя, иначе в жилище навсегда достаток пропадет. Если же на Мануила кому-то из избы дать огня, то вся скотина передохнет – её погубят злые духи.

По легенде, 30 июня нечистая сила к избам подходит, пытается смаять, утащить человека. Ман – обманщик и лжец, маниха – тот, кто зовёт, манит. Эти нечистые духи проявляются в облике призрачного видения, иногда покойника. Они манят, обманывают, морочат голову. Увидев в этот день что-то странное, крестьяне молились, крестились и взывали к Господу, чтобы морок отвел. Мужчины вечером стреляли из ружей, чтобы отпугнуть нечисть и болезни.

За неделю до Ивана Купала (7 июля) отмечали молодого Ярилу – праздник посвященный богу солнца. Ярило – древнее славянское божество, которому восточные славяне поклонялись ещё до принятия на Руси христианства. Его представляли молодым, красивым, белокурым всадником на белом коне, с венком из полевых цветов на голове. В одной руке он держал палицу, в другой – горсть ржаных колосьев.

В году несколько праздников, посвященных ему. Ярилин день с большим размахом отмечали 1 марта. Считали, что с наступлением весны Ярило прогревает землю, распространяет солнечное тепло, пробуждает в растениях и людях производительную силу, вносит в жизнь природы свежесть, а своими вилами (солнечными лучами) прогоняет зиму. Энергия, проснувшаяся после зимы, находила свой выход в дни Ярилы в коллективном веселье, кулачных боях, игрищах, плясках ряженых. Позднее правоверные христиане считали такие празднества бесстыдными, бесовскими, однако полностью их искоренить так и не удалось.

В некоторых местах праздник в честь Ярилы отмечали во время первых посевах. В других проводили два праздника: один отмечался за неделю до Ивана Купала, второй – непосредственно перед Ивановым днем (Аграфена Купальница 6 июля). Называли эти праздники «Молодой Ярило» и «Старый Ярило».

Вечером на молодого Ярилу на возвышенном месте или на берегу водоема жгли костры, возле которых собирался народ. Гулянья с песнями и плясками могли продолжать всю ночь. Здесь же варили яйца и верили, что чем больше их сваришь, тем лучше будут нестись куры. Дома из вареных яиц готовили разнообразные блюда. Гулянья на Молодого Ярилу называли ярилками. Дольше других они сохранились на территории Беларуси.

Приметы и поверья

Радуга вечером – на хорошую погоду. Если дождь после полудня начался, то будет он лить весь день. Багровый закат – к ветру или буре. Ночью гроза – днем будет хорошая погода. При заходе солнца заря золотистая, желтая, розовая (но не красная) – к ясному и теплому дню. Отсутствие росы указывает на то, что скоро пойдет дождь. Частые зарницы – к богатому урожаю. На поверхности земли появились дождевые черви – к осадкам. Утром трава сухая – к вечеру пойдет дождь. Сон с 29 на 30 июня исполнится через месяц. Если этого не произойдёт, то не стоит ждать его исполнения в будущем. Рассказывать о том, что вам приснилось никому нельзя. Сновидение, увиденное днем 30 июня, вещее, но воплотится в жизнь оно не скоро.

Людям, родившимся 30 июня, дан поэтический дар. В качестве талисмана им следует носить бирюзу и гранат.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24