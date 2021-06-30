Катунь24: Министр здравоохранения Алтайского края вакцинировался от коронавируса

Дмитрий Попов сделал прививку вчера, 28 июня 2021 года. Об этом сообщили в аккаунте регионального Министерства здравоохранения в Instagram.

Фото: instagram.com/minzdravalt

Дмитрий Попов вакцинировался «Спутником V».

«Самочувствие отличное! Вакцинация – это способ защитить себя и своих близких от тяжёлого течения заболевания и притормозить рост заболеваемости в целом», – отметили в сообщении Минздрава.

Также вчера, 28 июня 2021 года, прививку от COVID-19 сделал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он также выбрал препарат «Спутник V».

Катунь24