Катунь24: Министр здравоохранения Алтайского края вакцинировался от коронавируса
Дмитрий Попов сделал прививку вчера, 28 июня 2021 года. Об этом сообщили в аккаунте регионального Министерства здравоохранения в Instagram.
Фото: instagram.com/minzdravalt
Дмитрий Попов вакцинировался «Спутником V».
«Самочувствие отличное! Вакцинация – это способ защитить себя и своих близких от тяжёлого течения заболевания и притормозить рост заболеваемости в целом», – отметили в сообщении Минздрава.
Также вчера, 28 июня 2021 года, прививку от COVID-19 сделал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он также выбрал препарат «Спутник V».