ГОРНЯК22 30.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Министр здравоохранения Алтайского края вакцинировался от коронавируса

Горняк22
9 часов Ago

Дмитрий Попов сделал прививку вчера, 28 июня 2021 года. Об этом сообщили в аккаунте регионального Министерства здравоохранения в Instagram.

Фото: instagram.com/minzdravalt

Дмитрий Попов вакцинировался «Спутником V». 

«Самочувствие отличное! Вакцинация – это способ защитить себя и своих близких от тяжёлого течения заболевания и притормозить рост заболеваемости в целом», – отметили в сообщении Минздрава.

Также вчера, 28 июня 2021 года, прививку от COVID-19 сделал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.  Он также выбрал препарат «Спутник V». 

Катунь24

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