Катунь24: Мягкие резервуары представила барнаульская компания на агрофоруме «День сибирского поля»
Они выдерживают температуру от -60 до +80 градусов. Фермеры используют их для хранения жидких удобрений и воды. Подробности в нашем сюжете.
Фото: Катунь 24
Немецкая ткань надежнее металла, считает компания «Мягкий резервуар». Она производит одноименную продукцию для хранения жидкостей. КАС32, ЖКУ, вода – все, что необходимо для полевых аграрных работ.
Срок службы продукции компании – больше 10 лет. Наполненный жидкостью резервуар можно оставлять в полях даже зимой. При этом он, по словам директора, в десять раз дешевле металлического. Также его удобнее транспортировать. Самый востребованный размер – 250 кубических метров.
Мягкие резервуары барнаульского производства популярны у крупных предприятий и небольших хозяйств. География покупателей – от Краснодара до Дальнего Востока. Также продукцией компании «Мягкий резервуар» пользуются и в Казахстане.