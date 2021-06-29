Катунь24: Мягкие резервуары представила барнаульская компания на агрофоруме «День сибирского поля»

Они выдерживают температуру от -60 до +80 градусов. Фермеры используют их для хранения жидких удобрений и воды. Подробности в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Мягкие резервуары представила барнаульская компания на агрофоруме «День сибирского поля»

Немецкая ткань надежнее металла, считает компания «Мягкий резервуар». Она производит одноименную продукцию для хранения жидкостей. КАС32, ЖКУ, вода – все, что необходимо для полевых аграрных работ.

Срок службы продукции компании – больше 10 лет. Наполненный жидкостью резервуар можно оставлять в полях даже зимой. При этом он, по словам директора, в десять раз дешевле металлического. Также его удобнее транспортировать. Самый востребованный размер – 250 кубических метров.

Мягкие резервуары барнаульского производства популярны у крупных предприятий и небольших хозяйств. География покупателей – от Краснодара до Дальнего Востока. Также продукцией компании «Мягкий резервуар» пользуются и в Казахстане.

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