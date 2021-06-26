ГОРНЯК22 26.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Мужчина в Барнауле убил своего брата в ходе распития алкоголя

Горняк22
9 часов Ago

В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, подозреваемого в совершении убийства.

Фото: pixabay.com

По данным Следственного комитета, инцидент произошёл вечером 23 июня 2021 года. Обвиняемый пришёл в гости к своему брату. После распития спиртного между ними  произошла ссора, переросшая в обоюдную драку. Старший брат нанёс хозяину дома множественные удары ножом в область жизненно важных органов и покинул место преступления. 36-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Убийцу задержали. Следствие проводит сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Катунь24

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