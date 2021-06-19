Катунь24: Мечтал быть археологом, а стал заслуженным врачом России: врач из Барнаула удостоился госнаграды

В преддверии Дня медицинского работника наша съёмочная группа пообщалась с заведующим урологическим отделением барнаульской городской клинической больницы № 11 Игорем Сибулем. Он на днях получил государственную награду.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Мечтал быть археологом, а стал заслуженным врачом России: врач из Барнаула удостоился госнаграды

Новоявленный заслуженный врач Российской Федерации Игорь Сибуль в больнице № 11 с начала своей карьеры – еще интерном пришел сюда. Сегодня стаж его работы около 30 лет. Из них 13 лет он заведующий урологическим отделением.

Когда стал врачом, Сибуль решил, что будет именно оперирующим специалистом. Выбор пал на урологию – Игорь ни разу не пожалел. В отделении за год оказывают помощь 3,5 тысячи пациентов. 70 % из них обращаются с мочекаменными болезнями. Операции длятся от 10 минут до 6 часов. За годы работы Игорь Эдуардович научился ориентироваться в непредвиденных ситуациях, но больше всего запомнил свою первую операцию. Она как первая любовь, шутит врач.

Технологии позволяют уменьшить хирургическое вмешательство в организм пациента, даже дробление камней уже возможно через кожу, с помощью УЗИ и рентгена, дистанционно. Это уменьшает время операции. А после и госпитализации. Всего неделя вместо двух. На днях Игорь Эдуардович прооперировал пенсионера – раздробили камень в почках диаметром 18 миллиметров.

Важен период реабилитации, предупреждает врач. Требуется отказ от вредных привычек и физических нагрузок. Иначе лечение будет бесполезно.

Катунь24