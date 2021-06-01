Катунь24: Мини-центр по реабилитации медвежат-сирот начал работу в Алтайском крае

В нем уже обитают двое медвежат Маша и Миша.

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С 80-х годов помогать таким животным начал Валентин Пажетнов, а его опыт продолжили сын Сергей и внук Василий. В настоящее время семейное дело преобразовалось в «Центр спасения медвежат-сирот», об этом сообщает пресс-служба Алтайского заповедника. Каждый год он принимает более десятка медвежат со всей европейской части нашей страны.

«Ежегодно в регионах, где обитает бурый медведь, находят осиротевших медвежат. Чаще это происходит при лесозаготовительных работах. Испуганная техникой медведица уже не возвращается к медвежатам, и они обречены на гибель. Нередко медведицы гибнут от пуль браконьеров. Медвежат забирают домой, где они или обречены на гибель, или на жизнь в клетке зоопарка», — сообщили на сайте заповедника.

В мае 2021 года в заповедник обратилась семейная пара с просьбой принять на содержание и с последующим выпуском двух медвежат. Их назвали Миша и Маша.

В срочном порядке сотрудниками был разработан проект мини-вольера. Вольер быстро и оперативно построили, и 23 мая медвежата уже отправились в него жить.

Вольер 10 на 10 метров защитили от других хищников электрозабором. Изнутри также проходит «электропастух», чтобы медвежата не покинули ограждение. Внутри вольера растут несколько берез, которые дают тень животным, служат тренажером и местом спасения в случае проникновения хищников.

Маша и Миша уже освоились в своем маленьком мире с домиком-убежищем. У них также отличный аппетит, что указывает на их благополучное состояние. При кормлении и уходе сотрудники заповедника соблюдают все необходимые требования для их будущей успешной реабилитации в дикой природе, выработанные за многие годы в центре Пажетновых.

За оказанную помощь Алтайский заповедник выразил благодарность «Центру спасения медвежат-сирот» и лично Василию Пажетнову и Вячеславу Наумову.

Катунь24