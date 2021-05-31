Катунь24: Момент взрыва батута в Барнауле появился в соцсетях
Запись опубликовал Telegram-канал BAZA.
Фото: Инцидент Барнаул
На кадрах видно, как конструкция на несколько метров поднимается в воздух, после чего ее отбрасывает в сторону трамвайных путей. К месту происшествия сразу же начинают сбегаться прохожие.
Напомним, сегодня, 30 мая, по адресу: ул. Попова, 70д возле ТЦ «Район» на открытой площадке лопнул надувной батут. В результате происшествия пострадали два ребенка, 2017 года рождения. Детские реанимационные бригады доставили детей в больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек как тяжелое и крайне тяжелое.
Следователи возбудили уголовное дело.
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