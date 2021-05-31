ГОРНЯК22 31.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Момент взрыва батута в Барнауле появился в соцсетях

Горняк22
10 часов Ago

Запись опубликовал Telegram-канал BAZA.

Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах видно, как конструкция на несколько метров поднимается в воздух, после чего ее отбрасывает в сторону трамвайных путей. К месту происшествия сразу же начинают сбегаться прохожие.

Напомним, сегодня, 30 мая, по адресу: ул. Попова, 70д возле ТЦ «Район» на открытой площадке лопнул надувной батут. В результате происшествия пострадали два ребенка, 2017 года рождения. Детские реанимационные бригады доставили детей в больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек как тяжелое и крайне тяжелое.

Следователи возбудили уголовное дело.

       
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Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24

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