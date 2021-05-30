Катунь24: Мужчину с переломами нашли у железнодорожных путей в Алтайском крае

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность пострадавшего.

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Мужчину обнаружили вчера, 28 мая 2021 года, в районе остановочного пункта Сосняк Алтайского края. Как сообщает МВД России по СибФО, медики диагностировали у него многочисленные переломы, сейчас найденный мужчина находится в тяжелом состоянии.

У пострадавшего отсутствовали документы, подтверждающщие его личность, правоохранители проводят проверку. Сотрудники регионального МВД просят грждан, владеющих информацией, помочь в установлении личности мужчины: на вид 40 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, был одет: футболка серая, джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета. Обратиться можно в Алтайское линейное управление МВД России по телефонам: +7 (3852) 29-31-85, 24-38-01.

Катунь24