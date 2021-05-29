Катунь24: Место для будущей стелы, посвящённой присвоению Барнаулу звания «Город трудовой доблести», определят вместе с его жителями

Для этого администрация города организует сбор предложений от барнаульцев. Затем эксперты проведут оценку этих инициатив, а власти разработают и реализуют совместный проект.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Место для будущей стелы, посвящённой присвоению Барнаулу звания «Город трудовой доблести», определят вместе с его жителями

Общий эскиз для таких памятных плит выбрали по итогам голосования открытого творческого конкурса. Победивший вариант – стела, увенчанная гербом города, на четырёхгранном пьедестале. На одной из граней размещают указ президента о присвоении городу почётного звания. Другие украшают тематическими рельефами, посвящёнными основным отраслям промышленности военных лет. Элементы оформления и размер стелы каждый город определяет самостоятельно.

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