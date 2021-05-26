Катунь24: Магнитная буря в 5 баллов накроет Алтайский край

О геомагнитных возмущениях жителей региона предупреждает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

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Согласно прогнозу лаборатории, завтра, 26 мая 2021 года, ожидается повышенная солнечная активность, которая достигнет 5 баллов и уровня G1 – первого уровня магнитных бурь, характеризующего её как слабая.

В период геомагнитных колебаний специалисты советуют внимательно относиться к своему здоровью: возможна слабость, головная боль и общее недомогание. Если симптомы становятся невыносимыми, а состояние постоянно ухудшается, нужно немедленно обратиться к врачу. Принимать какие-либо лекарства без рекомендаций специалистов запрещено. Также в период геомагнитных возмущений врачи рекомендуют соблюдать режим сна и отдыха, пить больше чистой воды и отказаться от вредных привычек.

Катунь24