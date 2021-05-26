Катунь24: Меньше недели остаётся до завершения онлайн-голосования за объекты благоустройства в Барнауле

Заканчивается голосование по отбору территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Жители Барнаула могут принять участие в выборе объекта до 30 мая.

Фото: официальный сайт Барнаула

За 4 недели голосования своё мнение через платформу 22.gorodsreda.ru высказали уже более 34 тысяч барнаульцев, а также более 18 тысяч человек на официальном сайте города.

Наибольшее количество горожан отдали свои голоса за территории набережной речного вокзала, парка «Юбилейный», зеленого сквера на площади Октября, Сиреневого бульвара, аллеи на улице Георгиева и сквера Победы в посёлке Новосиликатном.

Повлиять на ход голосования можно до 30 мая на платформе 22.gorodsreda.ru; портале обратной связи (ПОС) и на официальном сайте Барнаула. Также горожане могут обратиться за помощью к волонтёрам проекта в МФЦ на проспекте Ленина, 6, ТРЦ «Пионер» и ТРЦ Galaxy.

Отдать свой голос за одну общественную территорию могут жители города старше 14 лет. По итогам голосования 2 территории, набравшие наибольшее количество голосов жителей, будут благоустроены в 2022 году.

Катунь24