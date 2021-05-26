Катунь24: Министр здравоохранения Алтайского края отчитался о доходах за 2020 год

Информация об этом появилась на сайте регионального Минздрава.

Фото: zdravalt.ru

В 2020 году Дмитрий Попов заработал 4,7 млн рублей. Отметим, что в 2019 министр задекларировал 3,1 млн рублей. Доход супруги составил чуть больше 1,7 млн рублей.

Согласно документу Попов владеет долей в квартире 73,1 кв. м. Долями в квартире площадью 66,9 кв. метра владеют жена и дочь министра.

В графе «транспортные средства» Дмитрий Попов указал автомобиль KIA Sorento Prime.

Отметим, ранее о доходах отчитались экс-прокурор Алтайского края Александр Руднев, глава Барнаула Вячеслав Франк, глава регионального Следкома Андрей Хвостов, начальник ГУ МЧС по краю Александр Макаров.

Катунь24