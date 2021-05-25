Катунь24: Мошенники похитили у жительницы Славгорода 354 тысячи рублей через коды в сообщениях

Женщина поверила незнакомцу, представившемуся сотрудником банка.

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Жительнице Славгорода позволили с номера, начинающегося на «495». Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что якобы мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. По его словам, заявка уже находилась в обработке банка. Далее преступник соединил женщину с другой «сотрудницей», которая сообщила, что для отмены оформления кредита нужно сообщить поступающие в смс-сообщениях коды. Женщина поверила «представителям банка» и передала им всю информацию. После этого на её банковскую карту поступили денежные средства в сумме 359 281 рубль, но вскоре произошло и списание 354 тысяч рублей. Получив коды доступа, злоумышленники оформили на потерпевшую кредит, после чего похитили деньги, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По факту кражи денег сотрудники славгородского МВД возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Мошенникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Катунь24