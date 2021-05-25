Катунь24: Министр транспорта Алтайского края подал в отставку

В понедельник, 24 мая 2021 года, Александр Дементьев работает последний день.

Об этом журналистам телеканала «Катунь 24» сообщили в министерстве. В ведомстве также прокомментировали, что причиной послужил переезд в другой регион.

Александр Дементьев родился 19 апреля 1975 года в селе Маралиха Восточно-Казахстанской области. Возглавлял Министерство транспорта края с октября 2018 года. Ранее был заместителем председателя комитета администрации Барнаула по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи, генеральным директором «СРО «Дорожники Алтая», заместителем начальника управления, начальником отдела газификации управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству, первым заместителем генерального директора ОАО «Газпром газораспределение Барнаул», руководителем департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области. С 2017 года занимал должность заместителя начальника инспекции Счетной палаты Российской Федерации.

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