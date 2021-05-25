Катунь24: Минприроды обнаружило незаконную парковку у «Леруа Мерлен» в Барнауле

Место, на котором автолюбители устраивали парковку, относится к водоохранной зоне.

Фото: barnaul.org

О выявленном нарушении сообщает пресс-служба городской администрации.

Стоянку машин в водоохранной зоне вдоль реки Оби обнаружили сотрудники отдела по охране окружающей среды администрации г. Барнаула и Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края во время рейда по соблюдению экологических норм. Незаконная парковка на 200 метрах находится в водоохранной зоне реки Обь вдоль Правобережного тракта недалеко от здания магазина «Леруа Мерлен» по адресу: Правобережный тракт, 25.

Правонарушителей привлекут к административной ответственности по статье «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны». За это деяние физические лица могут получить штраф до 4,5 тыс. рублей, должностные – до 12 тыс. рублей, юридические – до 500 тыс. рублей.



Катунь24